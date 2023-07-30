Kırgızistan’dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen ve evlenerek Çayırova’ya yerleşen Yıldız Nurbegova, aradığı her şeyi KO-MEK’te bulduKOCAELİ (İGFA) - İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca, Bulgarca ve Arapça gibi birçok kullanımı yaygın olan dilde eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle Kocaeli’nde önemli bir eksiği dolduruyor.

Özellikle öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 126 bin 275 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı. Üniversite eğitimi için geldiği Türkiye’de evlenerek Çayırova’ya yerleşen Yıldız Nurbegova, KO-MEK’ten aldığı çok sayıda eğitim ve sertifikanın yanına Almanca’yı da ekledi.

KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GELDİ

Özellikle gençler ve üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gören yabancı dil alanındaki eğitimler 12 ilçede devam ediyor.

Çayırova KO-MEK Almanca kursiyeri Yıldız Nurbegova üniversite eğitimi için geldiği Türkiye’de evlilik yaparak Çayırova’da eşiyle birlikte yaşamaya başladı. 5 yıldır Çayırova’da yaşayan Yıldız Nurbegova bu sürede komşularının tavsiyesiyle KO-MEK kurslarına katılarak kendini geliştirmenin yollarını aradı. İlk önce mefruşat ve şiş örgü kurslarına katılan Nurbegova burada öğrendikleriyle kısa sürede eşsiz eserler üreterek Komeksepeti üzerinden satmaya başladı. Sattığı ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunan Nurbegova üretmeye ve öğrenmeye devam ederek azmiyle tüm kursiyerlere örnek oldu.

KO-MEK kurslarına devam ettiği sırada Almanca öğrenmek için heveslendiğini ifade eden Yıldız Nurbegova, "Almanca öğrenmeyi çok istiyordum. KO-MEK’te Almanca kursu olduğunu öğrenince hemen kaydımı yaptırdım. Burada bir aile ortamı gibi kursiyer arkadaşlarımızla daha çok öğrenmek için çalışıyoruz. Öğrendiklerimizi sınıf içinde arkadaşlarla pratik yaparak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

KO-MEK SEPETİYLE ÜRETTİKLERİMİ SATIYORUM

‘’KO-MEK benim için artık bir yuva oldu’’ diyen Nurbegova, “Burada hem öğreniyorum hem üretiyorum hem de ürettiklerimi rahatlıkla komeksepeti uygulaması üzerinden satabiliyorum” ifadesini kullandı. KO-MEK, 2022-23 döneminde şu ana kadar 12 ilçede 1413 kursiyere Almanca eğitimi verdi.