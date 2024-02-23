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CHP'de istifa eden Foça yönetimi basın açıklaması gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar , Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etmişlerdi. İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması olduğu iddia edildibu kararla birlikte, 15 kişilik yönetim kurulundan toplam 9 kişi istifa ettiği için yönetim düşmüş oldu.

İstifa eden CHP Foça yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Foça’nın Değerli ve Güzel İnsanları,

Hepinizin bildiği gibi 20 Ağustos 2023‘te İlçe Örgütü’nün seçtiği delegelerin oyları ile “seçilerek” göreve geldik. Göreve gelirken kayıtsız şartsız ön seçim yapacağımızın sözünü verdik ve bu seçimi 30 ilçe içerisinde çarşaf liste ile yapıp kazanan tek ilçe örgütü olduk.

Süreç hızlı bir şekilde önce İl Başkanlığı Seçimi, ardından Kurultay ile noktalandı. Kurultayda seçimi kazanan genel başkanımız tüzük değişikliği ve adayları ön seçim ile belirleyeceğinin sözünü verdi. Daha sonra sürecin kısalığından tüzük değişikliğini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Ön seçim sözünü veren Genel Başkanımız, yine yasal süreler nedeniyle üyeler ile ön seçimin zor olacağını söyleyerek örgüt denetiminde ön seçimden bahsetti. Giresun, Zonguldak, Kırklareli ve Edirne ‘de örgüt denetiminde ön seçim yapıldı. Demek ki istenildiğinde örgüt denetiminde ön seçim yapılabiliyormuş.

Ön Seçim konusundaki ısrarımızı bilen Genel Merkez, Foça’yı bu kategoride değerlendirmedi. Bu konuyla ilgili Genel Merkez’den gelen ön seçim genelgesine cevaben yönetim kurulumuzla birlikte kesinlikle ön seçim istediğimizi belirttik. Sandık için çok çaba gösterdik. her türlü yolu denedik. Her türlü iletişime geçtik; fakat Genel Merkez Foça’yı ve Foça’nın iradesini yok saydı.

Aday Adaylığı süreci devam ederken tekrar Genel Merkez’den gelen genelge bu sefer; meclis üyelikleri ile ilgiliydi. Fermuar sistemi ile ön seçim konusunu içeren bu genelgeye yine yönetim kurulumuz ile ortak verdiğimiz kararla; tüm meclis üyesi adaylarının ön seçim ile belirlenmesi yönündeki görüşümüzü bildirdik.

Bu süreçte tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve şahsım adına hiç kimseye yakın durmadan, tüm aday adaylarımıza eşit mesafede davrandık ve şeffaf bir süreç geçirdik. Şimdi geldiğimiz nokta şudur; tüm ısrarlarımıza rağmen sesimizi bir türlü duymak istemeyen Genel Merkez, ısrarcı biçimde bizi yok saydı.

Genel Merkez Foça Halkı’nın, iradesini, sıkıntılarını, taleplerini umursamadı, dinlemedi. Tepeden inme; antidemokratik şekilde dayatmacı ve dar kadrocu zihniyetle gizli rant planlarını hayata geçirecek kadrolaşma peşinde koştu.

Düzeltebilir diye son güne kadar mücadele ettik. Olmadı. Şimdi; halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Foça’nın iradesini hiçe sayan, Foça Halkı’nın çıkarları yerine, büyük rant sermayesinin isteklerini yerine getirmeye karar vermiş, Atatürk İlke ve Prensipleri ile bağdaşmayan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişten bugüne kadar getirdiği değerleri ayaklar altına alan yapılanmanın suç ortağı olmayacağız.

Foçamız’a ve Cumhuriyet Halk Partimiz’e sahip çıkmaya, onları korumak adına; Foça Halkı’nın mutluluğu, huzuru ve refahı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz.

“Her şey bitmiş göründüğünde ya yeni bir yol bulacağız; ya da yeni bir yol yapacağız.” Foça için mücadelemiz devam edecek. Hakkınızı helal edin, kalın sağlıcakla.