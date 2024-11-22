Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründeyüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,8 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 73,9, inşaat sektöründe yüzde 73,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,2 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,0 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde aynı kaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,1, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 76,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 82,0, inşaat sektöründe yüzde 69,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 76,6 ARTTI

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 81,4, inşaat sektöründe yüzde 69,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 78,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 85,0, inşaat sektöründe yüzde 73,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,4 arttı.Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,9, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 12,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttı.

Kaynak: igf