TÜİK tarafından yayımlanan 2024 yılı Ekim ayına ait İşgücü İstatistikleri’ne göre, istihdam edilenlerin sayısı 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye İşgücü İstatistikleri 2024 yılı ekim ayı verileri açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısıbir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesineyükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak kaydedildi.

İstihdam yüzde 0,2 yükseldi

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 kadınlarda yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

“İşsizliğin tek hanede sürmesi gelecek için olumlu”

Ekim ayı TÜİK verilerini değerlendiren Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider istihdam platformu Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Yılsonu yaklaştıkçaçalışma hayatında değişimler daha fazla devreye giriyor. Mevcut işinden tatmin olmayan çalışanlar iş değiştirme eğilimi gösteriyor. İşletmeler de 2025 yılı istihdam planlamaları dâhilinde çeşitli düzenlemelere gidiyor. Öte yandan, işsizliğin tek hanede sürmesi, gelecek yıl için olumlu bir sürece işaret ediyor. İstihdam yaratacak sektörlere yatırımların teşvik edilmesiyle işsizlik oranı çok daha aşağılara çekilebilir. Ayrıca, kadın işsizlik oranının yüzde 12,3 seviyesinde olması, ekonomik kalkınma politikalarında kapsayıcılığın artırılması gerektiğini de açıkça ortaya koyuyor”diye konuştu.

İşgücü 219 bin kişi arttı

2024 yılı ekim ayında işgücü, bir önceki aya görebir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi olarak güncellendi.İşgücüne katılma oranı ise0,3 puan artarak yüzde 54,7’e çıktı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,4 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6’ya düştü

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı,Ekim 2024’te bir önceki ayagöre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6’yadüştü.Bu yaş grubunda işsizlik oranıerkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak kaydedildi.

Geniş tanımlı işsiz oranı yüzde 27,6oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Ekim2024’te bir önceki eylül ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 27,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,0olarak gerçekleşti.

Haftalık süresi 0,1 saat azaldı

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azaldı ve 42,5 saat oldu.

