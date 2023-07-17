Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Yenişehir, Hal, Halkkent ve Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, 18 yaş üstü tüm vatandaşlara teorik ve pratik eğitimler vererek, istihdamlarına destek sağlıyor.MERSİN (İGFA) - MERCEK’ler, başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların meslek öğrenebilmelerini sağlarken, birçok sektörün de kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor ve istihdama katkı sunuyor.

Maya: “Her MERCEK’in bulunduğu lokasyona bağlı olarak eğitimler planlıyoruz”

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinin 4 şubesi bulunduğundan söz ederek, “Her MERCEK’in bulunduğu lokasyona bağlı olarak eğitimler planlıyoruz. Yenişehir MERCEK’te daha çok dijital, bilişim, yabancı dil, muhasebe, lojistik gibi kurslara ağırlık veriyoruz. Halkkent MERCEK’te tırnak süsleme, el bakım, çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı öz bakıma destek olacakların eğitimi ile yabancı dil eğitimi devam ediyor. Tırmıl MERCEK’te sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kaynak, metal sac, giyim üretim teknolojileri eğitimi olmak üzere eğitimlerimize devam ediyoruz. Bunların yanı sıra yakın zamanda inşaat, inşaat sektörüne yönelik eğitimler ve endüstriyel taşımacılığa yönelik eğitimler de başlayacak. Hal MERCEK’te ise seramik biçimlendirme eğitimi vererek, daha çok kadınların üretime yönelmesini tercih ediyoruz. Bunun yanı sıra toplu taşıma otobüs sürücüsü yetiştirme kursu da açtık. Bu kursun akabinde çok sayıda kursiyerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak işe başladı” diye konuştu.

“Kursiyerlerimiz uluslararası geçerliliği olan sertifikalara kavuşuyor”

MERCEK’teki asıl amaçlarının iş piyasasını gözlemleyip, ihtiyaç doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu sözlerine ekleyen Maya, “Kursiyerlerimizin hem mesleki, hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla eğitimler veriyoruz. İşverenlerle aralarında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da kursiyerlerimizin başarılı bir şekilde iş hayatına girdiklerini görüyoruz” diye konuştu.

Son 1,5 yıl içerisinde alınan 5 bin 500 başvurudan 2 bin 500 kursiyerin başarılı bir şekilde mezun olup, bir kısmının da işe yerleştiğini vurgulayan Maya, “MERCEK’te sadece teorik eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda uygulamalı eğitim de veriyoruz. Kursiyerlerimiz buradan mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip oluyorlar. Bunun yanı sıra bazı kurslarımızda MYK belgesi de alıyorlar. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalara kavuşmuş oluyorlar” dedi.

Akgün: “Eğitimlerimiz hem teorik, hem de uygulamalı olarak veriliyor”

Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde Çocuk Gelişimi Kursu’nda eğitim veren eğitici Meryem Akgün, verilen kursun 0-72 ay çocukların gelişimi ile alakalı bir kurs olduğundan bahsederken, “Kursiyerler, Halk Eğitim bünyesinde alacakları sertifikalar sayesinde yardımcı öğretmen statüsüne kavuşuyorlar. Hem teorik, hem uygulamalı olarak, 0-72 aylık çocuklarla ilgili bilişsel, psikomotor ve dil gelişimi alanında eğitim veriyoruz. Kursumuza ilgi çok güzel. Katılan öğrencilerimiz de zaten lise ve dengi okul öğrencilerinden oluşuyor” dedi.

Kursiyerler MERCEK’lerden memnun

Çocuk Gelişimi Kursu kursiyerlerinden Sena Özörnek, “Hocalarımız çok iyiler. Samimi bir şekilde yaklaşıyorlar. Böyle bir imkan sunduğu için Vahap Seçer Başkanımıza da çok teşekkür ederim” derken, bir başka kursiyer Ela Nur Bilici, “Çocuk Gelişimi ilgimi çeken bir alandı zaten. Ama belirli bir sektörde çalıştığım için, bu tarz bir eğilimde bulunamıyordum. Yani alabileceğim eğitimler buna yeterli olmuyordu. Burası hem çalışan, hem de okuyan öğrenciler için gayet etkili bir yer” dedi. İlgisini çeken bir alan olduğu için kursa katıldığını anlatan Bilici, “Bundan sonraki süreçte hem bu mesleği yapmak isterim, hem de farklı mesleklerde olsam da çocuklara karşı yaklaşımıma, ileride kendi çocuğumun gelişimine olumlu katkısının olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Çalışma alanında Rusça’ya çok ihtiyaç duyulduğundan dolayı bu kursa geldim”

Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasında gördüğü Rusça kursu için Yenişehir MERCEK’e gelerek derslere katılan İlayda Demir, “Mersin’e son zamanlarda özellikle Rusya’dan çok fazla turist geldiği için ve çalışma alanında bu dile çok fazla ihtiyaç duyulduğundan dolayı bu kursa geldim. Böyle bir kurs, bizim için büyük bir avantaj oldu. Hem öğrenciler, hem öğrenmek isteyenler, hem de çalışmak isteyenler için çok faydası oldu. Hocalarımız gayet güzel öğretiyor. Geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, fakat çok şey öğrenerek ayrılacağımdan eminim” dedi.

“Ücretsiz olarak bize bu imkânı sağlayan Belediyemize teşekkür ederim”

Yenişehir MERCEK’te Rusça kursuna gelen bir diğer kursiyer Ayla Erdem ise, “İlimizde Rus ve Ukrayna’dan gelen misafirlerimiz var. Bilinen dil İngilizce, onun yanına bir de Rusça katayım istedim. Çok kısa bir zaman içerisinde verilmesine rağmen, şu anda güzel ilerleme kaydettik. Ben çok memnunum. Bundan sonra kendi kendimize de öğrenmeye devam edebiliriz” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür imkanlar sunmasının çok iyi bir hizmet olduğunu ifade eden Erdem, “Türkiye’nin ve dünyanın koşulları artık değişiyor ve hayatımıza her zaman bir artı eklememiz gerekiyor. Belediyemize bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz olarak bize bu imkânları sağladıkları için çok memnunum. Herkes de gelsin” diye konuştu.