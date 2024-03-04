Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde yürütülen İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı kapsamında düzenlenen "İş Fikri Yarışması Final Etkinliği" Ankara'da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı kapsamında düzenlenen "İş Fikri Yarışması"na 12 il 36 pilot kurumdan 102 takım başvurdu. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan puanlamalar neticesinde sosyal faydayı önemseyen, çıraklık eğitimi kapsamında beceri, yenilikçi yöntem, teknik veya araçlara dayandırılmış 12 takım final etkinliğine katılmaya hak kazandı.

Final etkinliğinde finalist takımlara yönelik yenilikçi, dönüştürücü ve kapsayıcı başlangıç fikirlerinin geliştirilmesine destek olmak için üç günlük eğitim kampı düzenlendi.

Bu süreçte çırak öğrencilerin iş fikri aşamasından iş planları oluşturabilecek aşamaya geçebilmeleri için gerekli kapasitenin oluşturulması amaçlandı.

"İş Fikri Yarışması Final Etkinliği"nin son gününde sunumlarını yapan takımlar arasından "Hastalıkta Zorluğa Yer Yok" fikirleriyle Mersin Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi birinci olurken, Kayseri Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezinden "Kaşifler" takımı ikinci, Hatay İskenderun Mesleki Eğitim Merkezinden "Palmiye" takımı ise üçüncü oldu.

Final programında birinci olan takıma ödülünü takdim eden Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, yaptığı konuşmada çıraklık eğitiminin, ülkemizde üretimin ve çalışma hayatının parçası olarak çok büyük bir görev ifa ettiğini ve önemli bir sorumluluk yerine getirdiğini belirterek yarışmada ortaya çıkan iş fikirleriyle her bir öğrencinin geleceğin birer girişimcisi olduğunu ve finalist gençlerin tamamının dünyaya farklı bir pencereden bakarak farklı ihtiyaçlara yönelik değer kattıklarını söyledi.