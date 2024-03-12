Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu tarafından Pazaryeri Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı oratoryo gösterisi sergilenirken İstiklal Marşı'nı En İyi Okuma Yarışmasında ve ilçede okullarda yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Ufuk Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.