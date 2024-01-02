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Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin ve Talas Belediyesi’nin Mehmet Akif konulu çalışmalarının yer aldığı sergide, Milli Şaire ait bazı şiirler de tablo olarak sunuluyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası nedeniyle Kayseripark Alışveriş Merkezi’nde açılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, şimdi de Mevlana Meydanı Genç Ofis’te ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kayseri Talas Belediyesi tarafından, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 87. yılını anma amacıyla düzenlenen sergi, Mevlana Mahalle Meydanında bulunan Genç Ofis’e taşındı.

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