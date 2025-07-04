İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 553 uçuş ile bir kez daha Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu. Aynı listede günlük ortalama 996 uçuş ile Antalya Havalimanı ise 10. sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3 Temmuz tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, 23-29 Haziran 2025 dönemini kapsayan raporda Türkiye’nin günlük ortalama 3 bin 992 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını bildirdi.

“GÜNLÜK ORTALAMA UÇUŞ SAYISI COVİD-19 ÖNCESİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 15 ARTTI”

Türkiye’nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında; “Türkiye, hava ulaşımında artık sadece bir transit ülke değil, bölgesel ve küresel bir merkez haline gelmiştir. Günlük ortalama uçuş sayısı Covid-19 öncesi döneme göre ülkemizde yüzde 15 arttı. İstikrarlı bir yükseliş göstermekle birlikte ülkemiz Covid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk ondaki 6 ülkeden biri oldu" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’NIN EN YOĞUNU

İstanbul Havalimanı’nın da günlük ortalama bin 553 uçuş ile bir kez daha Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Aynı listede günlük ortalama 996 uçuş ile Antalya Havalimanı’mız ise 10. sırada yer aldı” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 773 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkati çekti.