Kocaeli'de istinat duvarı yıkılarak zarar gören Yuvam Akarca 4. Adada yeşillendirme çalışmaları yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Yuvam Akarca Konutlarındaki apartman blokunun üzerine yıkılan istinat duvarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yeniden inşa edilmişti.

Yuvam Akarca 4. Adadaki istinat duvarının çevresinde yeşillendirme çalışmaları yapıldı.

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca Yuvam Akarca 4. Adada yapılan çalışmalar kapsamında 196 metreküp toprak serimi gerçekleştirildi.

Makineler ile tesviye yapılan alana 25 adet defne ve 250 adet Ardıç dikildi. Alan ayrıca ekipler tarafından yeşillendirildi.