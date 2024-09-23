İstanbul Boğazı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 23. Bosphorus Cup’a ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 100’e yakın yelkenlinin yer aldığı prestijli yarışta kazanan Arkas ekibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl uluslararası yelken dünyasını ve deniz tutkunlarını İstanbullularla buluşturan yarış, İş Bankası’nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black’in premium partnerliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, İSPARK - İstmarin iş birliği ve Karaca ile Nissan Türkiye’nin senior partnerliğinde gerçekleşti.

21 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda yapılan Boğaz Yarışı ile devam eden etkinlik, 22 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleştirilen son yarışla birlikte tamamlandı.

100’e yakın yelkenlinin yarıştığı bu prestijli etkinlikte kazanan Arkas ekibi oldu. Ekibin kaptanı Serhat Altay, Bosphorus Cup 2024’ün şampiyonu olarak kupayı Orhan Gorbon’dan aldı.

İSPARK - İSTMARİN KUPASI WHİTE ANGELS EKİBİNİN OLDU

Bosphorus Cup’ın destekleyicisi olan İSPARK, İstmarin özel kupasıyla kadınlara anlamlı bir kupa takdim etti. Takımlarında en fazla kadın sporcuya yer vererek “Pozitif Cinsiyet Ayrımcılığını” destekleyen yarış ekibine İSPARK-İstmarin kupası verildi. Yarış ekibinde en çok kadın sporcuya yer vererek, pozitif ayrımcılığı destekleyen White Angels takımına İSPARK - İstmarin özel kupasını İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman takdim etti.