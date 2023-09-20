İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç , kentin içinde kalan fabrika ve imalathanelerin hem yaşayanlar hem de dönüşüm açısından tehlike arz ettiği uyarısında bulunurken, bu fabrikaların kentin dışına taşınması ile konut sektörü açısından oldukça değerli bir arazi üretimi gerçekleştirilmiş olacağına da dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyeler, deprem hazırlıkları çerçevesinde yayımladıkları yönetmeliklerle İstanbul’daki kentsel dönüşümü hızlandırıyor.

Ancak şehir içinde, insanların barınma alanlarının arasında kalan, mahalle ve apartman altlarında faaliyet gösteren işyeri, imalathane ve fabrikalar hem kentsel dönüşümü hem de kentte yaşayanları tehdit ediyor. Bu riske dikkat çeken İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, megakentte Bayrampaşa, İkitelli, Başakşehir, Topkapı, Bağcılar, Küçükçekmece, Kartal, Tuzla gibi ilçe merkezlerinde kalan fabrika ve imalathanelerin, o bölgelerde yaşayanlar için büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi.

ARAZİ SIKINTISINA DA ÇÖZÜM OLUR

Şenay Araç “Yakın geçmişte üretim tesisleri şehir dışında kalan bu ilçelere taşınmışlardı. Örneğin Kazlıçeşme deri sanayii Tuzla’ya taşındı. Ancak kent gelişirken bu ilçeler de merkeze doğru kaydı, nüfus kalabalıklaştı. Şimdi artık bu fabrikaların yeniden şehir dışına taşınmasının sağlanması gerekiyor. Bu durum aynı zamanda mevcut arazilerinin konut alanına dönüştürülerek arazi sıkıntısına da çözüm getirebilir” önerisinde bulundu. Şenay Araç böylece yaşam yeri içindeki üretim tesislerine ilişkin kente olumsuz etkilerinin de bertaraf edilmiş olacağını açıkladı.

Şenay Araç “Çoğu fabrika ve imalathaneler bakımsız, eski ve dolayısıyla sağlıksız. Çevreye de önemli bir zararı söz konusu. Bu nedenle bölgesinin emlak değerini düşürüyor. Görsel olarak çarpık ve çirkin yapılaşma da cabası” yorumunda bulundu.

İŞLETME SAHİPLERİNİN İŞİ KOLAYLAŞIR

Şehir içindeki fabrika ve işletmelerin şehir dışına, organize sanayi bölgelerine veya devletin belirlediği ve ruhsat alabilecekleri bir yere taşınmasının işletme sahiplerinin de işini kolaylaştıracağını savunan Şenay Araç, “Bu işletmelerin şehir dışına taşınıp, daha yeni, güvenlikli, her türlü tedbirleri alınmış, otopark ve depo alanları hazır tesisler haline gelmesi hem verimliliği artıracak, hem de şehir içinde yangın tehlikelerine de çözüm bulunmuş olacak. Bu tesislerin yerine de konut siteleri inşa edilerek, hem arazi elde edilmiş, hem de şehir merkezinde konforlu alanlar kazanılması sağlanmış olur” diye konuştu.