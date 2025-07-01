İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Leman Dergisi’nin Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s.) hakaret içeren karikatürüne tepki göstererek, bunun mizah değil nefret suçu olduğunu belirtti ve hukuki mücadele çağrısı yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur, Leman Dergisi’nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Musa’yı (a.s.) karikatürize eden yayına sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Başkan Temur, söz konusu karikatürün mizah, sanat ya da ifade özgürlüğüyle açıklanamayacağını, kutsal değerlere yönelik açık bir hakaret olduğunu vurguladı.

“Mizah maskesi ardına saklanarak işlenen bu eylem, ifade özgürlüğü değil, nefret suçu ve toplumsal değerlerimize saldırıdır” diyen Temur, karikatürün toplumsal barış ve kardeşliğe zarar verdiğini, inançlara savaş ilanı niteliği taşıdığını belirtti.

“Hz. Muhammed (s.a.v.) kırmızı çizgimizdir. Hiçbir ideoloji bu çizgiyi aşamaz” ifadeleriyle tepkisini dile getiren Başkan Temur, bu tür provokatif girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı. İSTOK, söz konusu yayını yapanların hukuk önünde hesap vereceğine olan inancını ifade ederek, milleti inançlarına ve kutsallarına sahip çıkmaya çağırdı.

Açıklamada, “Dinimize, bayrağımıza, vatanımıza ve milletimizin birliğine yönelik her türlü saldırıya karşı İSTOK ailesi olarak dimdik duruyoruz” denildi.