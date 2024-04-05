İSÜ TÜBİTAK’a en çok kabul alan projeleriyle vakıf üniversiteleri arasında ilk sıraya yerleştiİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023” ikinci dönem sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı ikinci döneminde toplam 16 bin 694 onaylı başvurudan 8 bin 900 proje destek almaya hak kazandı. İstinye Üniversitesi (İSÜ) öğrencilerinin ise 123 başvurusundan 54 projesi başarılı olarak değerlendirildi. Bu başarı ile İstinye Üniversitesi (İSÜ), kabul alan projeler listesinde vakıf üniversiteleri arasında bu dönem de birinci sırada yer aldı.

İstinye Üniversitesi (İSÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Gülen, İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ), ‘TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında vakıf üniversiteleri arasında en yüksek sayıda proje yürüten üniversite olarak ilk sıraya yerleşmesi bizleri şaşırtmadığını bedlirterek, "Öğrencilerimizi ve birlikte proje yürüttükleri danışman hocalarını bir kez daha tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda İstinyeli öğrencilerimizin fark yaratmaya artan oranda devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.