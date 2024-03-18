Türkiye'de önümüzdeki çeyrekte olumlu bir işe alım iklimi öngörülmesine rağmen, beklentiler geçen çeyreğe göre 3 puan, 2023 yılının 2. çeyreğinden bu yana ise 10 puan geriledi.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 385 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Ankete göre, 2024'ün ikinci çeyreğine girerken işverenler birçok zorlukla mücadele ediyor.

Tüketim, ticaret ve enflasyonun bu yıl normalleşmesi beklendiğinden küresel ekonomi geçici toparlanma işaretleriyle yumuşak bir iniş gösterse de dirençli enflasyon, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme hızını azaltıyor. Buna ek olarak, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla gerginleşen jeopolitik durum da belirsizlik yaratıyor. Bu yıl önemli bazı ülkelerde seçimlerin yapılacak olması da işverenlerin kendilerini potansiyel olarak dalgalı bir çeyreğe hazırlamasına neden oluyor.

Yaşanan belirsizliğin neden olduğu temkinli havaya ve iş gücü piyasasının durgunlaşması işe alımlarda yavaşlamayı da beraberinde getiriyor. Bu durum, mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü'nün (NEO) 26'dan 22 puana düşmesiyle küresel istihdam görünümünde üst üste iki çeyrekte düşüş yaşanmasına sebep oldu.

Kuzey Amerika (31) en yüksek istihdam görünümünü korurken onu Asya Pasifik (27) takip ediyor. Hindistan (36) ve ABD (34) en güçlü işe alım beklentileri ile öne çıkıyor. Asya Pasifik'te (27), Çin'in (32) devam eden yavaş büyümesi, deflasyonist baskılar, yüksek borç seviyeleri ve emlak piyasasında süregelen gerileme gibi zorluklar ile karşı karşıya bulunuyor. Hindistan (36) ise güçlü büyümesini ve yüksek yatırım seviyelerini sürdürerek bölgesel bir yıldız olarak parlıyor.

TÜRKİYE LİSTESİNİN İKİNCİ YARISINDA YER ALDI

Ankete göre, önümüzdeki çeyrekte Türkiye'de yüzde 14 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile olumlu bir istihdam iklimi öngörülüyor. Ancak, işe alım beklentileri geçen çeyreğe göre 3 puan ve 2023'ün 2. çeyreğinden bu yana 10 puan geriledi. Bu, Türkiye'de iki yılı aşkın süredir kaydedilen en düşük görünüm oldu. Şu an Türkiye, istihdam görünümü açısından listenin ikinci yarısında yer alıyor ve küresel NEO ortalamasının 8 puan altında bulunuyor.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF SEKTÖRLER

Türkiye'nin en rekabetçi sektörü 39'luk istihdam görünümü ile Bilgi Teknolojileri olup beklentiler geçen çeyreğe göre 3 puan, bir yıl öncesine göre ise 18 puan arttı. Hatta Türkiye, Bilgi Teknolojileri sektöründeki beklentileriyle sektörün küresel ortalamasının 5 puan üzerinde küresel olarak sekizinci sırada yer aldı. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Bilgi Teknolojileri (39)

Finans ve Gayrimenkul (26)

Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (11)

Tüketim Malları ve Hizmetleri (9)

Ulaştırma ve Lojistik & Otomotiv (6)

İletişim Hizmetleri (6)

Sağlık ve Yaşam Bilimleri (4)

Enerji ve Kamu Hizmetleri (-1)

Diğer (15)

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF BÖLGELER Türkiye'deki en rekabetçi bölge, 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana sabit kalan ve 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana 4 puan artan 18 NEO ile Ege Bölgesi oldu. Bu bölgedeki beklentiler son 9 yılın en yüksek seviyesinde seyretti. Bölgelerin NEO puanları: