İsviçre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketinin yakılması sonrası İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.ANKARA (İGFA) - İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Alınan bilgiye göre büyükelçi, dün Zürih’te çok sayıda kadının katıldığı bir feminist eylemde düzenlenen protesto nedeniyle çağrıldı.

Hatırlanacağı gibi, Zürih’teki eylemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir maketi, UBS Bankası'nın önünde yakılmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN İSVİÇRE'YE KINAMA

Bu arada, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetledi.

Çelik, İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınadıklarını belirterek yaptığı paylaşımında, "İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.