Türk Ralli Pilotu Nazan Zorlu, İtalya Ralli Şampiyonasındaki iki yarışıyla liderliğe yükseldiİSTANBUL (İGFA) - Bu yıl İtalya Ralli Şampiyonasında ülkemiz adına kupayı kaldırmayı hedefleyen Nazan Zorlu Haziran-Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşen yarışlardan kadınlar şampiyonasında liderlikle döndü.

Toplam 8 yarıştan oluşan ve şampiyonluk için 5 yarıştan puan alma şartı bulunan şampiyonada Nazan Zorlu; bugüne kadar iki yarışta aldığı puanlarla turnuva şampiyonluğunda kadın pilotlarda önemli isimler arasında olarak gözüküyor.

Uzun yıllar sonra motor sporları camiasında bir kadın sporcuya sponsor ilk Türk perakende markası olan Enplus, her alanda kadın sporcuların yanında olmaya devam edecek.

“KADINLARIN GÜCÜNE İNANIYORUZ, ONLARIN POTANSİYELİNİ DESTEKLİYORUZ”

Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu mağazalarındaki premium markalar ve ürünlerle kadınlara renkli bir dünya sunarken diğer yandan onların bakış açılarını geliştirecek ilham verici çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Nazan Zorlu’nun, ralli gibi erkek sporu olarak anılan bir alanda ve global arenada Türk kadınının gücünü göstermesinden büyük gurur duyduklarını söyleyen Hatipoğlu, “Enplus olarak, Türkiye genelinde yetenekli kadın pilotların gelişimine destek sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolculukta, Nazan Zorlu ile ilk olarak geçtiğimiz yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’na katıldık ve Nazan Zorlu şampiyonayı kadınlar kategorisi 2.’si olarak tamamladı. Haziran ayında İtalya Ralli Şampiyonası’nda kadınlar kupasını kaldırarak Avrupa’da ralli kazanan ilk Türk kadın pilotu oldu. Şimdi de bu sonuçla başarısını taçlandırdı. Özellikle kondisyon ve dayanıklılık açısından bir erkek sporu olarak görülen böyle bir spor dalında başarı yakaladığı için kendisini tekrar tebrik ediyor, Ekim ayında İtalya’dan önemli bir derece ile döneceğine yürekten inanıyoruz. Enplus olarak, motor sporlarına daha fazla katkı sağlamak ve kadınların her alandaki potansiyelini desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.