Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Teşkilatı'nın 310'uncu kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret etti. Başkan Er ziyarette, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın İtfaiye Haftası’nı kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.MALATYA (İGFA) - İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310'uncu kuruluş yıldönümünü ve İtfaiye Haftasını kutlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “İtfaiye Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için üstlendiği rol çok önemli ve kritik. Kendi hayatlarını ortaya koyarak icra ettikleri görevlerde göstermiş oldukları gayret ve başarı her türlü takdire şayan. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız Türkiye’de örnek bir itfaiye teşkilatı konumundadır. İtfaiyecilerimiz, sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğal afetlerde de ön saflarda mücadele ediyorlar. 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerde, Malatya itfaiyesi, enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak, güvenliği sağlamak ve arama kurtarma çalışmalarında koordinasyonu sağlamak için canla başla çalıştı. Bu fedakarca çalışmalar, onların ne denli büyük bir sorumluluk taşıdıklarının en somut göstergesidir. Bu anlamda arkadaşlarımıza her zaman minnettarız. Şu hususu da özellikle belirtmek isterim ki; her hikâyenin bir görünen bir de görünmeyen kahramanları vardır. Pelerinsiz Kahramanlarımız olan İtfaiyecilerimizin arkasında dağ gibi duran, sabırlarıyla, metanetleriyle, dualarıyla onlara destek veren ailelerimize de hasseten şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlar da bizim kahramanlarımız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er konuşmasının devamında, “İtfaiye Daire Başkanlığımızda görevli çalışma arkadaşlarımız 2024 yılının ilk 9 ayında 4 binin üzerinde olaya müdahale etti. Teşkilatımızın yangınlar başta olmak üzere, olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale etmeleri için teşkilatımızın teknolojik donanımına ve personel eğitimine büyük önem veriyoruz. İtfaiye Teşkilatımızın daha da güçlenmesi ve her türlü acil durumda halkımızın yanında olabilmesi için gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. İtfaiye haftası münasebetiyle başta görevi başında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve itfaiyeciliğe emek veren tüm geçmiş personelimizden vefat edenleri rahmetle anıyorum. Ayrıca tüm İtfaiye Teşkilatlarımıza da çalışma hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.