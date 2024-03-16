Başkentlilerin can ve mal güvenliğini önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tulumtaş ve Turgut Özal Mahallelerinde yapımı tamamlanan itfaiye istasyonlarının açılışını gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken hayatlarını kaybeden Şehit İtfaiye Erleri Fahrican Yavaş ve Orçun Yaşar’ın isimleri de yeni açılan istasyonlara verilerek ölümsüzleştirildi. Yavaş, Ankara İtfaiyesi’nde yapılan güçlendirme çalışmalarını anlatarak “İtfaiye teşkilatımızı her daim güçlendiriyor, arama kurtarma teknik ekiplerimizi modern teknolojiyle donatıyoruz. Bizim anlayışımıza göre gerçek belediyecilik budur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir yandan araç filosunu ve personel sayısını artırırken bir yandan da hizmet mekânlarını yenilemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerine inşa ettiği son teknolojik özelliklere sahip yeni itfaiye hizmet binalarının açılış töreni gerçekleştirildi.

YENİ İSTASYONLARA ŞEHİT İTFAİYE ERLERİNİN İSİMLERİ VERİLDİ

2023 yılının Ekim ayında Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken hayatlarını kaybeden Şehit İtfaiye Erleri Fahrican Yavaş ve Orçun Yaşar’ın isimleri de yeni açılan istasyonlara verilerek ölümsüzleştirildi.

Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi’ndeki İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar İtfaiye İstasyonu ve Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş İtfaiye İstasyonu’nun açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra şehit itfaiye erlerinin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı.

YAVAŞ ANKARA İTFAİYESİ’NDE YAPILAN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Ayrı ayrı düzenlenen açılış törenlerinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye teşkilatının güçlendirilmesi ve alanında çağdaş başkentler seviyesine ulaştırılması için göreve geldikleri ilk günden beri çalıştıklarını kaydetti.

Çok büyük eksiklikleri olan itfaiye araç filosunun yüzde 80 oranında yükseltildiğini belirten Yavaş, Ankara İtfaiyesi için yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Biliyorsunuz, tek köpük kulesi aracı dahi 93 modeldi ve Sayın Murat Karayalçın döneminde alınmıştı. Biz 1 adet aldık, 2 adet ise organize sanayi bölgeleriyle iş birliği yaparak filomuza kattık. Toplamda ise 125 yeni aracı filomuza kattık. Bununla birlikte, liyakat esaslı personel politikamız doğrultusunda sadece itfaiye bölümü mezunu gençlerimizden 544 arkadaşımızı itfaiye teşkilatımıza kazandırdık. Böylece yaş ortalamasını düşürürken, deneyimli ekibimize genç arkadaşlarımızı da dâhil etmiş olduk. Yine göreve geldiğimizde birçok bölgede istasyon eksikliği vardı. 5 istasyonumuzu yeniledik. Hizmete bugün açacağımız, şehitlerimizin ismini verdiğimiz 2 yeni istasyonumuzla birlikte başkentimizde istasyon sayımızı 48’e çıkarmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra 5 yeni istasyonumuz daha bu yıl içerisinde yapımına başlanacak olup istasyon sayımızı yıl içerisinde 53’e çıkarmayı planlıyoruz.”

Kırsal mahallelere toplamda 546 adet yangına ilk müdahale tankeri dağıttıklarını ve eğitimlerini verdiklerini ifade eden Mansur Yavaş, “Bir yangın anında, insan canının en değerli olduğu ve saniyelerin saatlere dönüştüğü o anda, itfaiye olay yerine gidene kadar müdahale edilebilsin istedik” dedi.

Kentte plansız bir büyüme olduğuna dikkat çekerek yangın anında saniyelerin saat gibi geldiğini ifade eden Yavaş “Bir an evvel müdahale edilmesi gerekiyor ki hem canı kurtarsın hem malı kurtarsın. Bu nedenle şehrin çeşitli yerlerine itfaiye istasyonlarını artırıp ekipmanlarla güçlendirip acilen müdahale etmek istiyoruz. Bu bizim asli görevimiz” dedi

“ÜLKEMİZDEKİ YARALARA MERHEM OLMAYA ÇALIŞTIK”

Dünyadaki iklim değişikliklerini Türkiye’de de etkisinin görüldüğünü vurgulayarak konuşmasını sürdüren Yavaş, “Ankara İtfaiyesi olarak ülkemizde meydana gelen depremler, seller, orman yangınları ve benzeri doğal afetlerin hepsinde görev aldık. Sadece başkentimizdeki yaraları sarmadık, ülkemizdeki yaralara da merhem olmaya çalıştık. Bu amaçla itfaiye teşkilatımızı her daim güçlendiriyor, arama kurtarma teknik ekiplerimizi modern teknolojiyle donatıyoruz” diye konuştu.

“GERÇEK BELEDİYECİLİK ZOR ANLARINDA İNSANIN YANINDA OLMAKTIR”

“Bizim anlayışımıza göre gerçek belediyecilik budur” diyerek açıklamalarını sürdüren Mansur Yavaş, “Beton değildir, plastik değildir, proje yapıyorum diyerek çöp projelere para harcamak değildir. İtfaiye teşkilatının bu kadar eksiği varken ilk olarak o eksikleri tamamlamaktır. Zor anlarında insanın yanında olmaktır. İnsan sağlığını ve insan canını her şeyden önce düşünmek ve projeleri buna göre uygulamaktır. İşte gerçek belediyecilik budur” ifadelerini kullandı.

Açılış törenlerine katılan şehit ailelerine de seslenen Yavaş, “Sizin evladınız bizim evladımızdır. Tüm itfaiye teşkilatı da sizin evladınızdır. Bizler de sizin artık aileniziz. Şehidimizi de sizi de asla unutmayacağız” dedi.

İSTASYON SAYISI 48’E ULAŞTI

İtfaiyecilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunuyor. Ayrıca, 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresine çeşitli sportif alanlar yer alıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen istasyonların tamamlanmasıyla Ankara İtfaiyesi’nin Başkent genelindeki istasyon sayısı 48’e ulaşırken 2024 yılı içerisinde 5 yeni istasyonun daha kente kazandırılması planlanıyor.