Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Ankara İtfaiyesi personeline takdir belgesi verdi.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde görev yapan Ankara İtfaiyesi personeline takdir belgesi verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Yavaş’a; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ve İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu eşlik etti.

“700’E YAKIN DEPREMZEDENİN CANLI OLARAK ÇIKARILMASI SAĞLANDI”

Törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Görevi devraldığımızda itfaiyemizin yaş ortalaması yüksek, araç sayısı da oldukça azdı… En acil işlerden birisi çünkü insan hayatı söz konusu hemen hem itfaiyenin araçlarını yenilemek hem de personeli gençleştirmek için çalışmalar yaptık. Çok çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız iş gerçekten çok çok önemli” dedi.

“DOĞAL AFETLERE KARŞI KENDİMİZİ GELİŞTİRECEK ÇABALARA GİRMEMİZ LAZIM”

Afetlerden önce tedbir alınması gerektiğini konuşmasında vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

“Şunu anladık depremler devam edecek, artçılar devam ediyor zaten… Sayımızı daha da artırmamız lazım… Bu da itfaiyenin öncülüğünde olacak. Dışarıdan gönüllüler oluşturmak suretiyle ekibi 4-5 binlere çıkarmamız gerekiyor. Biz de ayrıca tecrübeler kazandık. Bunların hepsinin raporlaştırılması lazım… ASKİ ile beraber bir sonuç raporu hazırlayın. Bu rapora göre çalışmaya katılanlar gördükleri eksiklikleri, hataları anlatsınlar çünkü buradan giden kamyonlar, iş makineleri, yardımlar şehirlere giremedi.”

“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖĞSÜNÜ KABARTTINIZ”

Deprem bölgelerinin tekrar ayağa kaldırılması için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Yavaş, “Sonuç olarak, ABB’nin göğsünü kabarttınız. Kahramanmaraş’ta 15-20 gün kaldım. Yine gideceğiz. Her gittiğimizde orada itfaiye arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan bahsediliyor. Oranın da tekrar ayağa kalkması için çalışmalarımız sürüyor. Yaptığınız çalışmalardan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, tebrik ediyorum. Gerçekten gururlandırdınız, canlarınızı tehlikeye attınız” ifadelerini kullandı.