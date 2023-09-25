Osmanlılar döneminde ‘Tulumbacılar’ olarak bilinen, 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’ten itibaren belediyelerin üstlendiği itfaiyecilik mesleği, 309 yıldır vatandaşa hizmet ediyor.BURSA (İGFA) - İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 309’uncu yıldönümü Bursa’da da çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin ve itfaiye erleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törende itfaiye teşkilatının yıldönümünü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, “Ebediyete intikal etmiş tüm itfaiye çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Sorumlulukları, yükleri çok ağır. Onlar bizim kahramanlarımız. Sadece yangın değil, doğal afetlerde de hayat kurtarabilmek için kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Kuruluşunun 309. yılı münasebetiyle itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım da, “Bu yıl 309. yılını kutladığımız teşkilatımızın her alanda çalışmaları canla başa devam ediyor. Yangın, arama kurtarma, sel ve hayvan kurtarma dahil birçok hizmetleri yürütüyoruz” diye konuştu.