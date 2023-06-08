Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Tüm İtfaiyeciler Birliği tarafından “İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtım Programı” düzenlendi.TRABZON (İGFA) - Türkiye’nin birçok şehrinden itfaiye teşkilatlarının katıldığı ve 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da katıldı.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde hizmet veren itfaiye teşkilatları Trabzon’da buluştu. Büyükşehir Belediyesi ve Tüm İtfaiyeciler Birliği tarafından organize edilen “İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtım Programı” geniş katılımla başladı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Tüm İtfaiyeciler Birliği (TİBDER) Başkanı Halil Yılmaz, toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Türkiye’nin birçok şehrinden itfaiyeciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 şehri derinden etkileyen depremle ilgili hazırlanan video gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

“HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, insanların can güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirterek, “Yüzyılın felaketi 6 Şubat depreminde birçok soruna rağmen itfaiyeciler olarak hızlı bir şekilde hareket ettik. 11 ilimizi kapsayan bu felaketten dersler çıkararak, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafında meydana gelebilecek depremlere her zaman hazır olmalıyız” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da yaptığı açıklamada, 25 Büyükşehir, 32 il, 17 ilçe ve 6 özel sektör kuruluşundan 221 misafiri Trabzon’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “İtfaiye teşkilatlarımızın deprem bölgesinde bir canı daha kurtarabilmek için ortaya koyduğu olağanüstü gayretin bizatihi şahidiyim. Ben de ekibimle birlikte uzunca bir süre bölgedeydim. Orada ilk 1-2 hafta içerisindeki arama kurtarma faaliyetlerinde itfaiye teşkilatlarımızın cansiperane çalışmalarının yakın şahidiyim. O bakımdan gerek buradaki gerekse de Türkiye’nin birçok ilinde görev yapan itfaiyeci kardeşlerimize bir kere daha Trabzon’dan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Birçok alanda devletimizin kurumları çok etkili bir çalışma gerçekleştirdi. Başta İçişleri Bakanlığımız ve AFAD olmak üzere onların koordinasyonunda yine orada etkin bir şekilde hizmet veren kamu kuruluşlarına da onların personellerine de ben buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.