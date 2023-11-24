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İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı.ANKARA (İGFA) - İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: