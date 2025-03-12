Bursa İTÜ Mezunları Derneği, geleneksel olarak düzenlediği iftar programında mezunlarını İTÜ Evi'nde buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Hasan Tuğcu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, BURKENT Genel Müdürü İnan Keser, BUSİAD Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ve AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu katıldı.

Bursa İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Hasan Tuğcu, bu tür buluşmaların, mezunlarımızın birbirleriyle daha sıkı iletişim kurmalarına ve derneğimizin güçlenmesine önemli katkılar sağladığına inandıklarını belirterek, "Gelecek yıllarda da bu güzel birlikteliğimizi daha geniş kapsamlı etkinliklerle sürdüreceğiz" dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise, İTÜ'nün güçlü aidiyet kültürüne vurgu yaptı.

Türkiye’nin en iyi öğrencileri ve en yüksek puan alan gençlerin üniversitede eğitim gördüklerini belirten Prof. Dr. Mandal, "Bu gurur verici bir başarı olmakla beraber, bizim en büyük hazinemiz mezunlarımızdır. Üniversitemizi değerli kılan ve geleceğe taşıyan asıl güç, mezunlarımızın sahip olduğu güçlü aidiyet ve bağlılık duygusudur. Bugün yaklaşık 180 bin mezunumuz bulunuyor ve bunların 100 binine doğrudan ulaşabilme imkanına sahibiz. Bu durum, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde dahi az rastlanan bir başarıdır. Bu güçlü bağlar sayesinde mezunlarımız üniversitemizle iletişimlerini koparmıyor, sürekli iş birliği ve dayanışma içinde kalıyorlar" diye konuştu.

Konuşmasında teknik üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, "Türkiye'deki 11 teknik üniversitenin oluşturduğu Teknik Üniversiteler Birliği sayesinde, girişimcilik, yenilikçilik ve ortak kuluçka merkezleri gibi önemli projelerimiz hız kazanacak. Böylelikle ülke genelinde, teknik üniversiteler arasında güçlü bir sinerji oluşturacağız. Bu birliktelik sayesinde üniversitelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı daha etkin hale gelecek, yeni nesil girişimcilerin yetiştirilmesi ve yenilikçi projelerin desteklenmesi sağlanacak" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ise, Bursa Teknik Üniversitesi ile İTÜ arasındaki iş birliklerinin önemine dikkati çekerek, her iki üniversitenin güçlü akademik altyapısı ve yenilikçi projelere açık vizyonuyla Bursa ve Türkiye için daha büyük değerler oluşturabileceğine inandığını söyledi.

Programda Burkent Genel Müdürü İnan Keser, Ramazan ayının insanları bir araya getiren manevi iklimine dikkat çekerken, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ise, mezunların birlik ve beraberliğinin Bursa'ya hem sosyal hem ekonomik anlamda önemli katkılar sağladığını söyledi.