İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Bursa Şubesi tarafından 30 Haziran’da başlatılan yaz okulu, çocuklara hem manevi hem de fiziksel gelişim alanında katkı sağlamaya devam ediyor. 8 Ağustos’a kadar sürecek olan programda geleneksel oyunlar, müze gezileri, futbol, basketbol ve yüzme gibi spor aktivitelerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, dua ve sure ezberlerine de yer veriliyor.BURSA (İGFA) - Altı haftalık eğitim sürecinin ilk haftası geride kalırken, öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İYC Bursa Şube Başkanı Kadir Oruç, Başkan Yardımcısı İbrahim Güney ve yaz okulunda görev alan öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Kadir Oruç, yaz okulunun yalnızca bilgi öğretmekten ötede bir program olduğunu söyledi.

Velilerin güvenini önemsediklerini belirten Kadir Oruç, “Velilerimizin bize gösterdiği değerin farkında olalım ve bunun bizim için önemseli olduğunu onlara hissettirelim. Çocuklarımıza samimi, sıcak ve içten bir yüz gösterelim. Çünkü biz bu çalışmaları onlar için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İYC Bursa Şubesi olarak yaz okullarına uzun yıllardır önem verdiklerini de hatırlatan Oruç, “Bu programların ilk modelini 2000’li yıllarda BIHMED’de hayata geçirmiştik. O günden bugüne gelişerek devam eden yaz okullarımızı daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da programlarımızı siz değerli öğretmenlerimizin katkısıyla daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Yaz okulu boyunca bizlere emanet edilen evlatlarımıza gözünüz gibi baktığınız için her bir öğretmenize teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Bu gayretleriniz asla karşılıksız kalmayacaktır. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olsun inşallah” diye konuştu.