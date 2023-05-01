Bugün tarih 1 Mayıs. Seçime şurada kaldı 14 gün. Bütün partiler her koldan saldırmış, yarın yokmuş gibi çalışıyor.

Projeler açıklanıyor, vatandaşlarla bir araya geliniyor, anlatılıyor, dinleniyor… Zor bir dönemden geçiyor hepsi. Beni heyecanlandıran ise özellikle bir tanesi.

20 gün önce ofisimizi ziyaret ettiğinde gördüm Hüseyin Aksu’yu. Kendisi hakkında hiçbir fikrim yoktu o gün. Sadece boynunda Türk bayraklı atkısı, üzerinde şık takım elbisesi, özenle taranmış saçları ve güzel bir Türkçe ile çalışmalarını aktarması etkileyiciydi. Gerçekten kaliteli biriyle karşılaştığınızda bunu hissediyorsunuz.

Bilim adamı Hüseyin Aksu

Aydın sürekli göç alan güzel bir şehir. Dolayısıyla benim gibi 2002 yılından sonra Aydın’a yerleşmiş olanların Hüseyin Aksu’yu tanımaması anlaşılır bir durum. Ancak gördüğüm o ki Aksu’nun belediye başkanlığı yaptığı dokuz yıllık süreçte (1994-2002) Aydın’da yaşayanlar onu çok iyi tanıyor. Tanımaktan öte seviyorlar. “Aydın’ın Mimarı” olarak tanımlayıp kendisine her fırsatta minnet duyduklarını ifade ediyorlar.

Bu noktada Hüseyin Aksu’nun kim olduğu ile alakalı bir paragraf açmak gerek.

“Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı” olarak nitelendirilmekle birlikte kendisi bir akademisyen, yani öğretim görevlisi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yaklaşık 50 yıllık bir öğretmen. Şehircilik, bilgisayar ve inşaat bölümünde hocalık yapmış. Gençlik yıllarında akademik çalışmaları nedeniyle yaklaşık beş yıl ABD’de bulunduğunu, orada NASA’da görev yaptığını ifade ediyor. Bir projede araştırma asistanı olarak girdiği NASA’da, sonrasında projenin başına geçiriliyor. Ancak o dönem Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşiyor ve o da Türkiye’nin bulunduğu zor durumdan endişelenerek Türkiye’ye dönüyor. Burada Şehircilik Bakanlığı’na başdanışman oluyor. İlk kez Toplu Konut Kanunu’nu yazıyor. 1981 yılında İlk Toplu Konut Yasası’nı çıkarıyor. 0 zamandan 1993 yılına kadar Toplu Konut Dairesi’nin başdanışmanlığını yapıyor.

Aksu ayrıca, Aydın'da yaklaşık 160 şantiye açan, 30 bin vatandaşı konut sahibi yapan, Türkiye'ye 80'li yıllarda hazır betonu getiren, 5 bin çocuğu okutan bir isim...

Elbette Hüseyin Aksu’nun zengin kariyerini burada hakkıyla aktarmak mümkün değil. Daha fazlası için Maraton TV’de yayınlanan bu programı izlemenizi tavsiye ederim.

Bağımsız düşünsek iyi olur

Şimdiye gelecek olursak, Hüseyin Aksu bugün Aydın’ı hak ettiği yere yükseltmek için bağımsız milletvekili adaylığına soyunmuş durumda. Bilim insanı niteliğindeki bir vekilin mecliste olmasını tüm kalbimle istediğimi ifade etmeme gerek yok sanıyorum. Dahası bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü Aydınlıların ona duyduğu sevgiyle bunu başarması kolay. Ancak milletvekili olduktan sonra mecliste bir partiye mensup olmadan planladıklarını icra etmesi oldukça zor. Bu yüzden ona şimdi başarılar dilemiyorum, asıl şansa 14 Mayıs’tan sonra ihtiyacı olacak.

Hepimiz biliyoruz ki 14 Mayıs, Türkiye için önemli bir dönüm noktası. Bu sebeple Aydın’ın ve Türkiye’nin parlak geleceği için oy verirken ‘bağımsız’ düşünsek iyi olur. Öbür türlü futbol takımı tutar gibi sandığa gidenler, hepimize yazık eder. Ne diyelim; o ya da bu değil, iyi olan kazansın!