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Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Osmangazi Belediye Başkan adaylığına ise emekli Özel Kuvvet Albayı Orkun Özeller gösterildi. Bursa'nın ilçelerinde İYİ Parti'den aday gösterilen isimler şu şekilde:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Büyükşehir ile birlikte 12 ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Meral Akşener, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nu gösterdi.

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