İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Büyükşehir ile birlikte 12 ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Meral Akşener, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nu gösterdi.
https://www.youtube.com/live/_V58nldxJLU?si=QXfn9sReRKR7ckWC
Osmangazi Belediye Başkan adaylığına ise emekli Özel Kuvvet Albayı Orkun Özeller gösterildi.
Bursa'nın ilçelerinde İYİ Parti'den aday gösterilen isimler şu şekilde:
* Büyükorhan: Sevim Alkış
* Gemlik: Ertuğrul Yavuz
* Gürsu: Av. Levent Çelik
* Harmancık: Mehmet Aslan
* İznik: Av. Mustafa Küçük
* Karacabey: Fatih Karabatı
* Keles: İsmail Yeni
* Orhangazi: İsmail Kaya
* Orhaneli: Mümtaz Aslan
* Osmangazi: Orkun Özeller
* Yenişehir: Ercan Özel
* Mustafakemalpaşa: İsa Söğüt