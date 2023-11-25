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İYİ Parti Bursa Kadın Politikaları Başkanı Semra Doğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bu iktidar döneminde özellikle kadınlar, şiddet yanlıları karşında maalesef açık hedef hâline gelmiştir” dedi.BURSA (İGFA) - Kadınların evde, sokakta, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında, kısacası her yerde tacize ya da şiddette uğrayıp katledildiğini vurgulayan Doğan, “Biz; kadını yaşat ki devlet yaşadın düsturuyla mücadelede sonuna kadar kararlı olacağız” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Semra Doğan’ın konuya dair, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ve ne yazık ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yıl da; kadına karşı şiddetin daha da arttığı, daha da içleri acıttığı ve kadını daha da umutsuzluğa sevk ettiği bir yıl oldu. Kadın evde, sokakta, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında hülasa var olduğu her yerde şiddete, tacize uğruyor ya da katlediliyor. Ve bu büyük ayıp şiddetini gittikçe artırıyor durmuyor, durdurulamıyor. Günümüzde kadın, sadece fiziksel değil; ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik ve dijital şiddete maruz kalıyor; acı çekiyor, özgüven sorunu yaşıyor ve onuru zedeleniyor.

Türk kadını; kadim Türk tarihinde de yakın tarihte de her daim erkekle birlikte mücadele etmiş, Türk devletlerinin yaşamasını, gelişmesini ve güvende olmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşımız bunun en yakın ve en çarpıcı örneklerinden biridir. Türk kültürü ve geleneklerinden uzaklaştıkça, kadına karşı şiddetin arttığı çıplak gözle görülen/yaşanan bir gerçektir. Günümüz iktidarının 21 yıldır yarattığı marazlı siyasi iklimde, Türk ulusu kimliğinden uzaklaştırılmakta; kadın eve kapatılmaya, değersizleştirilmeye, nesnelleştirilmeye başlanmıştır. Biz İYİ Parti olarak; “Kadını yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ve Türk kadınının sarsılmaz iradesinden aldığımız ilhamla; ezilmiş, hırpalanmış, yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.