İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş'ın başkanlığında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Politikaları Başkanı Ayşe Sucu ile bir araya gelerek, kritik bir istişare toplantısı düzenledi.ÇANKIRI (İGFA) - İYİ Parti'nin yereldeki stratejileri ve eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları Çankırı'da masaya yatırıldı.

İlçe başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra divan kurulu üyelerinin de katıldığı bu toplantı, partinin Çankırı'daki yönünü belirlemek adına büyük önem taşıdı.

İstişare toplantısının hemen ardından, Aydın Akbaş liderliğindeki heyet, Çankırı'nın muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerin ve köylerin sorunlarını dinledi. Esnaf Odaları Başkanı Osman Karadeniz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten'in de makamlarında gerçekleşen ziyaretler, esnaf ve sanayicilerin yaşadığı güncel meselelerin derinlemesine ele alındığı bir platform oldu.