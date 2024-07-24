İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, emeklilere yapılan son maaş artışıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin,en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılması kararının emekliler için bir idam fermanı niteliğinde olduğunu ifade etti.



Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Başkan Engin, bu kez emeklilerin sesi oldu.

Yapılan artışın zamlar karşısında eriyeceğini belirten Engin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllardır haykırıyoruz, en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır diye. Ancak hükümet, emeklilere reva gördüğü bu artışla onların yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Yazıklar olsun. En düşük emekli maaşının 12 bin lira olmasını talep ettik, ancak sonunda 12 bin 500 lirada mutabık kaldılar. Bu artış, lüks ve şatafat meraklısı saray bürokratlarınızın, il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği 168 bin liralık yemek hesabının bahşişi bile değildir. Biz İYİ Parti olarak, emeklilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir maaşa sahip olmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hükümetin emeklilere karşı bu adaletsiz tutumunu kabul etmiyoruz ve değiştirmek için çalışıyoruz. Bu ülkede emekliye, çalışana, dar gelirliye hak ettiği değeri vermeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Halkımızın desteğiyle bu haksızlıkları sona erdirmek için kararlıyız".