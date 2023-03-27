İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edeceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerindeki adaylığıan itiraz edeceklerini açıkladı.

"Sonucu elbette hepimizi bağlar" diyen Zorlu, "Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Bu yarışın galibi de biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçime meşruiyet sorunu yaratmaması adına bu başvuruyu yapıyoruz" dedi.

İYİ Parti'deki milletvekili aday adaylık başvurularının da 24 Mart'ta sona erdiğini belirten Zorlu, 3 bin 379 aday adaylığı başvurusunun kabul edildiğini, başvuruların yüzde 32’sinin kadın yurttaşlardan, yüzde 21’nin de 30 yaş altından oluştuğunu söyledi.

Toplantıda Zorlu'ya İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları da soruldu.

Ağıralioğlu'nun Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde konuşmadığını söyleyen Sözcü Zorlu, "Biz hedeflerinde şeffaf bir partiyiz. Altına imza attığımız metinlerin sonuna kadar arkasındayız. Bunun ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Biz İYİ Parti olarak bu seçimleri hep birlikte, Millet İttifakı olarak kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimizi yerine getirmek için de milletimizden özellikle parlamentoda bizi birinci parti yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.