İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, mahalli seçimler kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önderliğinde düzenlenen GİK toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Ateş" İYİ Parti'yi Gümüşhane'de birinci parti yapmak için vâr gücümüzle çalışacağız' dedi.GÜMÜŞHANE (İGFA) - İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde tüm il ve ilçelerde belediye başkanlıklarına talip olduklarını belirtti.

Başkan Ateş güçlü adaylar belirleyip il ve ilçe teşkilatları olarak seçime iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in talimatıyla 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde kendi partimizle ve kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz. İYİ Parti olarak hedeflerimiz büyük. Bu zamana kadar genel ve yerel seçimlerde İYİ Parti'nin ittifaklar kattığı oy potansiyeli aşikâr. Bizler de halkın bizden isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedik ve çevirmeyeceğiz. Bu yüzden liyakatli, donanımlı, tecrübeli, dinamik, işin ehli olan bütün adaylarımızı il ve ilçe belediye başkan adayı olarak halkımıza tanıtacağız. Bu zamana kadar olduğu gibi halk için çalışacak, 81 il ve ilçelerde olduğu gibi Gümüşhane ve ilçelerinde de halkımızı İYİ Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Az kaldı, birlikte tarih yazacağız" diye konuştu.