Seçimlere doğru geri sayım sürerken, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvuruları İYİ’ ler için sona erer ermez, İYİ Partili aday adaylarını, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve teşkilatı, halk ile buluşturmaya ve aday adaylarını tanıtmaya hızlı başlayanlardan.KOCAELİ (İGFA) - Önce İYİ Parti İzmit İlçe binasında milletvekili aday adaylarından; Eğitim camiasının yakından tanığı son olarak da Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Ali Paşa Naipoğlu, İYİ Parti İzmit Romanlardan Sorumlu mahalle Koordinatörü ve İzmit Belediyesi'nden emekli olan Sn.Arif Kartal, Kocaeli Barosu avukatlarından Avukat Mehmet Kamil Şirin ve İzmit Belediyesi’nde müfettişlik görevi yapan Yadullah Aktaş, İl SKM Başkanı Zekeriya Özak, İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İl Kadın Politikaları Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met ve il ilçe teşkilat yöneticileri, komisyon üyeleri ile birlikte yaptıkları toplantının ardından dört gurup halinde saha çalışmasına start verdi.

Gün sonunu değerlendiren İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşegül Babacan; “Öncelikle tüm İYİ’lere aday adaylarımıza, il yönetimimize, ilçe yönetimime, tüm teşkilatıma teşekkür ediyorum ayaklarına emeklerine sağlık, birlikte yürümeye, adım adım, her bir yüreğe dokunarak büyük bir aile olmaya devam ediyoruz. Aday adaylarımızla kent esnafımızı ziyaret ettik, kimi zaman dertleştik, istişare ettik, görüşlerini aldık, kimi zaman da elimizdeki imkanlar dahilinde yanlarında olduk. Sayın Genel Başkanımız Merak Akşener’ i, İzmit’ in kızını milletimizin çağırdığını gördükçe, birlikte kazanacağımızı gördükçe, tüm Türkiye’ ye İYİ geleceğimizi görüyoruz .” diye konuştu.