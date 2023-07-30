İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Av. Tansu Şener ve İl Yönetimi, kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı’na atanan Feyzullah Keskin ve İl Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

CHP Kayseri İl Başkanlığına atanan Feyzullah Keskin ve İl Yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. İyi Parti Kayseri İl Başkanı Av. Tansu Şener ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Kayseri İl Örgütüne gelerek Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “30 Mart 20189 yerel seçimlerinde ve 14/28 Mayıs genel ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidara karşı birlikte mücadele ettik ve toplumsal muhalefetin güçlenmesini sağladık. 30 Mart yerel seçimlerinde birçok bölgede Belediye Meclislerinde yer aldık ve iktidarın birçok ranta dönük dayatmalarına ‘dur’ dedik. Şimdi önümüzde bir yerel seçim daha var. Bu seçim sürecinde Genel Başkan ve Genel Merkez Yöneticilerimizin birlikte hareket edip etmeyeceğimiz yönündeki kararları henüz netleşmese de biz İYİ Parti ailesiyle olan bağımızı hiçbir zaman koparmayacağız” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Av. Tansu Şener ise, “Feyzullah Başkan ve yönetiminin üstlendiği görev için buradayız. Hayırlı olsun temennimizi ilettik. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. AKP zihniyetinin 1994 yılından bu yana Kayseri’deki belediyeleri nasıl bir anlayışla yönettiğini biliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimde İYİ Parti olarak tek başımıza da seçime girsek, CHP ile yine ortak olarak da girsek belediyeleri biz kazanacağız. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yoğunlaştırdık. Feyzullah Başkan ve yönetimine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.