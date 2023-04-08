İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nda yaşanan atama krizi parti içinde büyük bir rahatsızlık yarattı.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nda dün yapılan basın toplantısı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri de görevlerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

İl Başkanı Serpil Tütüncü'nün istifasının ardından Genel Merkez tarafından yerine atanan Alpay Alpagut Engin'in İl başkanı olması istifalara neden oldu.

Saat 14.00’te parti ilçe binasında gerçekleşen toplantıya, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İYİ Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Çomer ile belediye meclis üyeleri Coşkun Lofçalı, Zafer Topçu ve Hakan Gürel ve partililer katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, bir açıklama yaptı.

PARTİMİZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SONUCU KURULDU

Yılmaz konuyla ilgili olarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hepinizin bildiği üzere İYİ Parti Türk Milliyetçilerinin başlattığı parti içi demokrasi arayışları neticesinde kurulmuş, kuruluşunda büyük engellemelere uğramış, mensuplarına iftiralar atılmış lakin bütün bu engelleme çabalarını boşa çıkararak ve girdiği ilk seçimde mecliste grup kurarak Türk Siyasetinde büyük değişimler yaşanmasına neden olmuş, sürmekte olan tahterevalli siyasetini sona erdirmiştir. Bu gün burada görev yapanların birçoğu da bu kuruluş mücadelesinin hem destekçileri hem de şahitleri olmuşlardır.

14 MAYIS SEÇİMLERİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek genel seçimlerin ülkemiz için taşıdığı önemin her birimiz farkındayız. Adeta diktatörlüğe evirilmek üzere olan bu sistemin derhal son bulması gerektiğinin farkındayız.

MİLLETVEKİLİ ADAY SIRALAMAMIZ İÇİN 11 ADAY ADAYIMIZ MÜRACAAT ETTİ

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimler için her siyasi partide olduğu gibi bizim partimizde de milletvekilliği başvuruları ve izlenecek süreç ile ilgili bir takvim açıklanmış, 11 kişi aday adaylığı müracaatında bulunmuştur. 09 Nisan günü bütün siyasi partilerde olacağı gibi bizimde adaylarımız açıklanacak ve sıralamaları hep birlikte öğreneceğiz.

İSTİFA EDEN İL BAŞKANIMIZ YERİNE ATAMA YAPILMASI DEMOKRASİ DIŞIDIR

Değerli vatandaşlarımız sizin de takip ettiğiniz üzere İyi Parti Edirne il teşkilatı kongrelerini 16 Ocak 2023 tarihinde yapılan il kongresi ile tamamlamış ve üç aday ile gerçekleşen kongre ile il başkanını ve il yönetim kurulunu seçimini büyük bir fark ile seçmiştir.

İL BAŞKANIMIZ SERPİL TÜTÜNCÜ ADAY ADAYLIĞI İÇİN İSTİFA ETTİ

24 Mart 2023 tarihinde son bulan milletvekilliği adaylığı başvuru süresinde il başkanını sayın Serpil Tütüncü’nün de müracaat etmesi sebebiyle istifa etmesinde dolayıboş bulunan il başkanlığı makamına 03 Nisan 2023 tarihinde atama yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Değerli basın mensupları siyasi partilerin makamlarında veya mevkilerinde zaman zaman çeşitli nedenler ile boşalmalar olabilir, bu doğal bir durumdur. Bu gibi durumlarda izlenecek yolda parti tüzüklerinde açık bir şekilde yer almaktadır.

PARTİ TÜZÜĞÜMÜZE UYULMADI

İYİ Parti tüzüğünün 26. Maddesi il başkanlığında oluşacak bir boşalmada “yönetim kurulunun gerek kendi içerisinden gerekse parti üyelerinden herhangi birini başkan olarak seçeceği” hükmünü içermektedir. İYİ Parti il başkanının istifa etmesine rağmen, il yönetim kurulu bütün organları ile görevinin başında bulunduğu halde pazartesi günü il başkanlığı makamına kongrede rakip olmuş ve büyük bir fark ile kaybetmiş birinin atanması parti kurullarımızca anlaşılamamış ve kabul edilmemektedir.

BU ATAMALAR ANLAŞILAMAMIŞTIR

Bütün siyasi partiler seçim arifesinde teşkilatlarını bir bütün içerisinde tutmaya her zamankinden daha fazla gayret gösterir iken, İYİ parti üst yönetiminde bulunan ve sıfatları tam tersi olmasına rağmen asli vazifeleri teşkilat koordinasyonunu bozmak olduğu anlaşılan sorumluluğu olmayan yetkililerin bu atamadaki amaçları anlaşılamamış ve parti vicdanında kabul görmemektedir. Yönetim kurulunda yer alan hangi kişinin neyini beğenmediniz de seçim yapmalarına engel oldunuz veya Edirne’nin üyeleri içerisinde parti bütünlüğünü muhafaza edecek kimse yok muydu? da seçimde rakip olmuş birini bu insanların tepesine atadınız.

BU ATAMALARDA AMACINIZ NEYDİ?

Seçime 40 gün kala bu atamayı yaparak amacınız neydi de il yönetiminin, il divanının meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin hem görevlerinden hem parti üyelerinin istifa etmesini göze aldınız.

Bu atamadaki amaç bizim nazarımızda bellidir. İYİ Parti genel merkezinde bazı koltukları işgal eden, İYİ partiyi iktidar olacak partiden iktidar belirleyen partiye çevirmek isteyen, ülküsüz oportünistler millet vekilliği taleplerinde başlarında sürekli mızmız eden, dün şımarttıklarına başka yerden veremedikleri millet vekilliğini Edirne üzerinden verebilmek için Edirne İl Teşkilatı’nı promosyon yapmıştır. Tabiri caiz ise Edirne milletvekilliği 1. ve 2. sırayı teklif ettiklerine Edirne İl teşkilatı kılçıksız olarak etiyle kemiği ile sunulmuş alın ne yaparsanız yapın denmiştir.

Kıymetli vatandaşlarımız, kurucusu ve mensubu olmaktan gurur duyduğum İYİ parti ailesinin değerli üyeleri, oy kullanma yeterliliğine sahip olmadığımız yaşlardan beri sürdürmekte olduğum siyasi yaşamımda en önem verdiğim ilke, şahsiyetçilik olmuştur. İYİ Parti il yönetimine bu gün yapılan il başkanlığı atamasını usulünü ve perşembenin gelişi çarşambadan bellidir olarak algılıyoruz.

Pazar günü açıklanacak vekillik sıralaması usulünü kabul etmemiz mümkün değil.

PARTİMİZDEN DEĞİL GÖREVLERİMİZDEN İSTİFA ETTİK

Bu nedenler ile sürdürmekte olduğumuz İYİ Parti Keşan İlçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulları görevlerinden istifa ediyoruz. İYİ partinin genel seçimlerden sonra yapılacak büyük kongresinde de bu zihniyetten arındırılacağına da inancımız tamdır ve mücadele azmimizde vardır.

SEÇİM İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlerde millet ittifakının kazanması ve adına Türk tipi başkanlık denen bu garabet sistemin değişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

YAŞAR ÇOMER DE İSTİFA ETTİ

Öte yandan toplantıya katılan İYİ Parti Edirne İl Yönetim Kurulu’nda görevli olan Keşanlı üye Yaşar Çomer de partideki görevinden istifa etti.