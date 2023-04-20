İYİ Parti’de Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz ve Yönetim Kurulu’nun görevlerinden istifa etmelerinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi’nce tekrar ilçe başkanlığı görevine atanan eski ilçe başkanlarından Zafer Sarıkeçe, basın toplantısı düzenleyerek "Nerede kalmıştık" diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz ve yönetiminin toplu istifaları sonrasında göreve eski ilçe başkanlarından Zafer Sarıkeçe atandı.

Sarıkeçe, düzenlediği basın toplantısıyla "Nerede kalmıştık" diye sordu.

Görevden alınmadan önce istifa etmiş bir İlçe Başkanı olarak bugün yeniden partililerin huzurlarında olduğunu ifade eden Başkan Sarıkeçe, "İl başkanımız Alpay Alpagut Engin tarafından 15 Nisan’da genel merkezimizin imzaladığı ilçe başkanlığı kararını tarafıma tebliğ etti, bugün de huzurlarınızdayım. Halkımızın gözünde ve gönlünde hak ettiğimiz yerde olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Nerede bıraktıysak oradan devam" diyen Başkan Sarıkeçe, "Bu süreçte arayan soran, tebrik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Partimizi bugün açtık, tüm partililerimizi partimizde ağırlamaktan şeref duyarım, onur duyarım, üyelerimiz sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Sosyal medyadan yazıyorlar, şahsımı arıyorlar, bayramda sonra İYİ Partili üyelerimizi tekrar aileleri olan partiye dönmeye davet ediyorum. Bayramdan sonra da tam kadro olarak arkadaşlarımızla sahada olacağız. Allah utandırmasın. Cuma gününe kadar da yönetim kurulunu belirleyip Genel Merkez'e onaya göndereceğiz" diye konuştu.