Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları tüm kadrolarıyla ziyaretlerini ve temaslarını sürdürüyor. 12 ilçede düzenlenen programlarda vatandaşın talepleri ve şikayetleri not ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, saha çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Acur, ülkenin çok önemli bir seçime gittiğine dikkati çekerek, "Seçimlere 40 gün gibi kısa bir süre kaldı. Vatandaşımız sahada olan partililerimize taleplerini ve şikayetlerini anlatıyor. Genel beklenti ve bizim gözlemlerimiz bu iktidarın miadını doldurduğunu gösteriyor. Vatandaşımız kararlı, İYİ Parti kadroları da vatandaşımızın bu kararlılığını görerek o yönde adımlar atıyor. Kocaeli teşkilatları, şehrimizin en ücra noktalarına kadar giderek dokunmadık vatandaş bırakmamaya kararlı. Ekiplerimiz seçimlere kadar sahada olacak ve vatandaşımızın isteklerini not etmeye devam edecek" diye konuştu.