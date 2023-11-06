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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, kentteki yüksek su faturalarına ve suyun pahalılığına dikkat çekerek, Kocaeli'nin su fiyatlarında 20'nci sırada olmadığını öne sürdü.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, yaptığı açıklamada, vatandaşların genel seçimler sonrasında gelen su faturalarından şikayetçi olduğunu söyledi.

Üç kişilik ailelere 500 lira, 600 lira su faturası geldiğini ifade eden Başkan Acur, "Durum bu iken İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, Kocaeli’nin 30 büyükşehir arasında su fiyatları itibariyle 20. sırada olduğu vurgulanıyor. Pek fark edilmiyor ama bu ifadelerle halkımız adeta aldatılıyor" dedi.

10 ton suya kadar Kocaeli'nin 20. sırada olduğunu belirten Başkan Acur, "Peki, 10 tondan sonra durum ne? Kocaeli, 10 tondan sonra suyun en pahalı olduğu illerden birisi. Birkaç örnek vereyim: 10 tondan sonra İstanbul’da su fiyatı 30,88 TL, Ankara’da ise 28,85… Kocaeli’de ise 34,77 TL… Dahası birçok ilde fiyat artışı 10 tondan sonra değil, 13 ya da 20 tondan sonra uygulanıyor. Örneğin Antalya’da 20 tona kadar su fiyatı 21,98 TL. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün 10 tondan fazla su harcadığı düşünülürse, Kocaeli’de su fiyatı ifade edildiği gibi 19,06 TL değil, 34,77 TL’dir. İSU Genel Müdürlüğü halkı aldatmayı bırakmalı, 10 tondan sonra kullanılan suyun fiyatını makul bir noktaya çekmelidir" çağrısında bulundu.

Başkan Acur, konuya alternatif bir başka önerinin de su fiyatındaki artışın 10 ton yerine 20 ton olarak değiştirilmesini isteyerek, "Kocaeli su fiyatlarında 20. sırada değildir. Bu bir kandırmacadır" dedi.