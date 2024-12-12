İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Asgari Ücretin 34 bin lira en düşük en düşük emekli maaşınındı 25 bin TL olması gerektiğini açıkladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye’de asgari ücretli ve emeklilerin artık insanca yaşamaya hakkı bulunduğunu belirten İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, bunun içinde iktidarın artık elini taşın altına koyup asgari ücrete ve emeklilere hak ettikleri zammı vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ekonominin kötüye gittiğini iktidarda çok iyi bildiğini ifade eden Akar, "Bugün Türkiye de çarşıda pazarda yani İğneden ipliğe kadar her şeyde artan fiyatlar karşısında asgari ücretli ve en düşük emekli maaşları adeta tüyleri yolunmuş kanatları makaslanan hayatta kalmaya çalışan kuş misali haline geldi. Asgari ücret ismi üzerinde en az verilmesi gereken ücret iken Türkiye'de çalışan %65 kesimin aldığı maaş haline geldi. Asgari ücret tespit komisyonunda görev alan kaç üyenin maaşı asgari ücrettir. Asgari ücretlinin çektiği geçim sıkıntısını yasamayan komisyon üyeleri asgari ücretliye derman da olamaz. 2000 yılında aylık asgari ücret ile 2,2 Cumhuriyet altını alınırken bu sayı 2022'de 0,7 ye kadar geriledi. 2020 yılından itibaren asgari ücret ile bir tam altın bile alınamıyor ”dedi.

ASGARİ ÜCRET YILLAR İÇERİSİNDE ERİYEN BUZULLAR GİBİ ERİDİ

Mevcut iktidar iktidara geldiği 2002'de asgari ücretle 1,7 Cumhuriyet altını 2003' te ise 1,9 tam altın alınabildiğini hatırlatan Akar,” Kıyaslama dan da anlaşıldığı üzere asgari ücret yıllar içerisinde eriyen buzullar gibi eridi. Halk bu asgari ücret ile geçinemez duruma 4 kişilik bir ailede geçinmek için 3 çalışanın olması geren bir hale gelindi. Türkiye'de Asgari ücretli ve emekli bırakın ev almayı kirayı bile karşılayamaz duruma geldi. İktidara çağrıda bulunarak asgari Ücrete %100 oranında zam yapılarak asgari ücret 34.004 TL seviyesine çıkarılmalı aynı oranda en düşük emekli maaşı da 25.000 TL ye çıkarılmalıdır. Maaş iyileştirmesi den sonra piyasa dizginlenerek fiyat istikrarı sağlanmalı enflasyonun şahlanmasına izin verilmemelidir. İktidar bu konuda kesin bir kararlılık göstermeli Manipülatör hareketler içinde spekülasyon yaparak fiyat artışında bulunan işletme ve esnaflar için gerekli önlemler alınmalıdır” açıklamasında bulundu.