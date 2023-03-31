İçişleri Bakanı Soylu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi yakalar" diyerek İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.