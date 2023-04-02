İYİ Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanlığı, milletvekili adaylarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen temayül yoklaması için bugün sandık başına gitti.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde İYİ Parti, milletvekili adayları için temayül yoklaması gerçekleştirdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki temayül yoklamasına bin 200 üyenin davetli olduğunu belirten İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, oy verme işleminin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Bursa 2. bölge milletvekili aday adayları için düzenledikleri temayül yoklamasında 26 aday adayından 10'unun belirleneceği belirten Başkan Özel, "Demokrasinin gereği olarak milletvekili adaylarının üyelerimizin oylarıyla belirlenmesi değerli. Genel Merkez ve İl Başkanlığı yöneticilerimize ve organizasyonda katkıda bulunan partililerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak" diye konuştu.