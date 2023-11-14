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2024 Yerel Seçimleri öncesinde İYİ Parti Marmaris’te derin bir sessizlik hakimken, Dalaman’da ise Muğla’yı sallayan istifalar geldi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı olan Muğla Milletvekili Metin Ergun’a yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kala, Muğla genelinde partililerince tepkiler büyüyor.

Marmaris’te birçok İYİ Parti Marmaris İlçe kurucu üyelerinin partiden dışlanması, yaklaşık 800 üyesi olmasına rağmen, son kongrede yalnızca 149 delege ile seçimin tamamlanması ve yerel seçimler öncesi Ali Toksoy başkanlığındaki ilçe yönetiminde, toplantılarda karar alacak çoğunluğu bile sağlayamaması, partiye gönül verenler arasında tepkilere yol açtı.

DALAMAN’DA BAKIRCI 'BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYIM' DEDİ GÖREVDEN ALINDI

Muğla genelinde İYİ Parti teşkilatlarında Milletvekili Metin Ergun’un 'tek adam' anlayışının oluşturduğu huzursuzluk kendini gösterirken, yerel seçimler öncesi ilk siyasi skandal Dalaman da patlak verdi.

Geçen yıl yapılan son ilçe kongresinde dönemin ilçe başkanı Bahadır Bakırcı, Milletvekili Metin Ergun’un desteklediği rakibi Sedat Yılmaz’a karşı kullanılan 273 oyun 203’ünü alarak, yeniden başkan seçilmiş, güven tazelemişti. Ne olduysa Başkan Bahadır Bakırcı, yerel seçimlerde Dalaman Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklamasından sonra oldu. Ve 9 Kasım'da Bahadır Bakırcı; gerekçe bile gösterilmeden, İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe tarafından görevden alındı.

BAŞKAN GÖREVDEN ALININCA YÖNETİM DE İSTİFA ETTİ

Aynı zamanda İnşaat Mühendisi olan İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı’nın görevden alınması sonrasında ilçe yönetim kurulu üyeleri; Cengiz Başaran, Hasbi Yaşlıoğlu, Ersan Kumaş, Ünal Durukan, Cennet Akgül, Belma Gökmen, Sevinç Yaman, Burhan Gökçen, Telat Topçuoğlu, Meral Ocak, Mustafa Kaba, Teslime Okur, Gökhan Yılmaz, Aysu Ege, Murat Koşar, Yusuf Taşçı, Nail Çalış ve Güzin Önal da tepki olarak görevlerinden ve partiden istifa ettiler.

İYİ Parti Muğla İl başkanlığına sunulan istifa dilekçesinde,”9 Kasım 2023 tarihinde Dalaman ilçe başkanımız Bahadır Bakırcı’nın geçerli hiçbir gerekçe gösterilmeden, Muğla Milletvekili Metin Ergun’un şahsi girişimleri ile anti demokratik bir şekilde görevden alınmasını kabul edilemez bulmaktayız. İYİ Parti il yönetimini ve diğer sorumluların bu keyfi uygulama kararını kınıyoruz. Bu nedenle Dalaman Yönetim kurulu üyeliğinden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyoruz" ifadeleri yer aldı.