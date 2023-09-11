İYİ Parti, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla MEB önünde, eğitim protestosu gerçekleştiridi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti, yeni eğitim öğretim yılı için çalan ders zili ile ilgili olarak; 81 ilde MEB İl müdürlükleri önünde protestolu basın açıklaması yaptı.

ANDIMIZ’ın okunmasıyla başlayan açıklamada, eğitimdeki sorunlara detaylı vurgu yapıldı.

Bursa Teşkilatları adına konuşan İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Pek çok konuda olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunun kaçırıldığına, Cumhuriyet ve toplumsal değerlerimizin özümsenmesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğine üzülerek tanık oluyoruz” dedi.

Türk Milletinin duyarlılıklarının ötesinde farklı bir eğitim politikasının kurgulandığına değinen Hasanoğlu, “Artık ayan beyan belli olan ve iyiden iyiye açığa çıkan bir gizli ajandada yazılı olanların, yasa ve yönetmelikler de hiçe sayılarak eğitimde de uygulamaya konulmasıyla somutlaştığını maalesef gözlemliyoruz” diye konuştu.