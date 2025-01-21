İYİ Parti'den istifasını 'Veda vakti' diyerek duyuran Prof. Dr. Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Milletvekili Zorlu'ya rozetine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'den 2 Ocak'ta istifa eden Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili Zorlu'ya rozetini taktı.

Zorlu'nun katılımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurul konuşmasının ardından gerçekleşti.

AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, rozet takdimi sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum" dedi.