İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa etti, partinin genel başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklarken, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

Yılmaz, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" diyerek yaptığı paylaşımında, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.