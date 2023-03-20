İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Zorlu, seçim günü sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Millet İttifakı ekseninde seçime önem verdiklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konu ile ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur ve bu işlevini ilelebet sürdürecektir" dedi.