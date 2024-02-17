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-2024 yerel seçimlerinde iddiasını ortaya koyan İYİ Parti, Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1994-1999 ve 2004-2009 arası 2 dönem belediye başkanlığı yapan Belediyeciliğin duayen ismi Erol Demirhisar’ı Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladı.BURSA (İGFA) - 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere iddialı şekilde hazırlanan İYİ Parti, Mudanya Belediye Başkan Adayı’nı açıkladı. Geçmiş dönemde 2 kez Mudanya Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Erol Demirhisar, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr.Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları temsilcileri ve Mudanyalı vatandaşların katıldığı törenle, partinin Mudanya Belediye Başkan Adayı olarak tanıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisine sahne olan tanıtım toplantısında konuşan Erol Demirhisar, Mudanyalılara ve İYİ Parti yönetimine teşekkür ettiği konuşmasında, “Ben Mudanya’da doğdum, burada büyüdüm. Hayatımın geri kalanını da burada geçireceğim. Tüm İYİ Parti teşkilatlarıyla birlikte bu göreve soyunmamızın tek bir nedeni var: Mudanya’da yeniden birlik ve beraberlik ortamını sağlamak. Türk siyasetinde başlayıp, sokaklara yayılan kutuplaşmayı, gerginliği, seviyesizliği Mudanya sınırlarının dışına çıkarmak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmaz bir önemi olan Mudanya’da kardeşlik hukukunu yeniden işletebilmek” ifadelerini kullandı.

Adaylık sürecinde de bu yaklaşımla yola devam edeceklerini ifade eden Erol Demirhisar, “Sağcı-solcu, genç-yaşlı, kadın-erkek ayrımı yapmadan, herkesin elini sıkacağız. Herkesin derdine derman olmaya çalışacağız. Önceliğimiz, Mudanya’yı Mudanyalıların yönetmesi. Eğer bu bir yerel seçimse, eğer hedefimiz Mudanya’yı daha iyi bir noktaya getirmekse; bunu da en iyi yine Mudanyalılar yapacaktır. Ben de bu yolda, tüm Mudanyalı kardeşlerime yol göstermekten, onlarla birlikte bu yolu yürümekten, onlara ağabeylik yapmaktan gurur duyacağım. Bu vesileyle, İYİ Parti’nin yetkili tüm organlarına, tüm yöneticilerine ve tabii ki tüm Mudanyalılara teveccühleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.