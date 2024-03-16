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Sarıkeçe’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle; “Öğrencilerimizin okuldaki derslerinde konsantrasyon problemi yaşamaması adına seçim aracımızla 08:00-17:00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”

İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, yerel seçimler yaklaşırken, yaptığı bir açıklama ile öğrenciler adına önemli bir konuya dikkat çekti.

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