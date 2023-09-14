İYİ Parti yerel seçimde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu; halkın eğilimlerini dikkate alarak 81 ilde aday çıkartacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim gündemi ile bir araya geldi.

Genel İdare Kurulu'nda, partinin önümüzdeki yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı alındı.

Karar, partinin kurulundan oy çokluğu ile çıkarken, adayların başkanlık divanınca belirleneceği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Mansur Yavaş ve İmamoğlu desteklenecek mi?" sorusuna da "Alınan karar çok net" şeklinde yanıt verdi.

https://twitter.com/iyiparti/status/1701964870009446533

Sözcü Zorlu, GİK toplantısı sonucu hazırlanan metnin çok açık olduğunu belirterek, "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğunuzda her şey çok net" ifadelerini kullandı.