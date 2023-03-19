İYİ Parti GİK Üyesi Müberra Çakır, Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı aday adaylığı açıklamasına partililer yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamaya Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, GİK Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, geçmiş dönem il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

"Bursa’nın bir evladı sizlerin kızı olarak milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum" diyen Çakır, kendisinin üniversite yaşamının son zamanlarında Bursa’ya dönerken annesine 'Bursa'nın Meleği' olacağını ifade ettiğini anlatarak, bu hayalle ve istekle Bursa Milletvekilliği için ilk adımı attığını söyledi.

Bursalı hemşehrilerinin sorunlarını haykırıp çözümü için canla başla çalışacağını belirten Müberra Çakır, "Daha yaşımız genç, enerjimiz fazla. Yorulmadan, amasız fakatsız lakinsiz dur durak bilmeksizin sizlerin evladı olarak, başınızı öne eğmeden var gücümle çalışacağım. Bursa’mızın güzel memleketimizin her bir sorununa çözüm olabilmek için var olacağım

Gençler yarına umutla bakabilsin diye var olacağım Kadınlarımız her yerde söz sahibi olsun ve hak etmiş oldukları değere ulaşabilsinler diye var olacağım" diye konuştu.